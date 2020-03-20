Limon'dan mülk sahiplerine korona virüs çağrısı - Son Dakika
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Limon'dan mülk sahiplerine korona virüs çağrısı

6 saat önce

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, mülk sahiplerine korona virüs çağrısında bulundu.

Limon'dan mülk sahiplerine korona virüs çağrısı, System.String[]

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, mülk sahiplerine korona virüs çağrısında bulundu.


Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (EESOB) ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Bedir Limon, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun hakim kılınması gerektiğini söyledi.


Türk halkının birbirine kenetlenerek korona virüs ile başlayan sıkıntıların üstesinden gelebileceğini kaydeden Limon, "İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden kapalı olan işyerleri kapanmış ve işletmelerin işlem hacmi düşmüştür. Bu çerçevede mülk sahiplerinin esnaf kiracılarının kira tahsilatlarında fedakarlıkta bulunmaları, mülk sahiplerinin kira ödemelerine kolaylıklar getirmesi için çağrıda bulunmak istiyoruz" dedi.


İşyerini veya evini esnaf sanatkarlara kiralayan mülk sahiplerine seslenen Erzincan ESOB Başkanı Bedir Limon, "İşyeri kiraları konusunda bize destek olun. Eğer uzun yıllardır esnaf sanatkar olan kiracınız size ödemelerini aksatmıyorsa, kiracınızla uyumlu ve sorunsuz bir dönem geçiriyorsanız, yeni dönemde kiranızı dondurun ve esnafın kapalı olduğu süreçte kira almayın. Zaten 15-20 yıllık kiracınız varsa onunla sorununuz yok demektir. Onunla bir yakınlık, bir bağ, dostluk ilişkisi kurmuşsunuz demektir. O zaman dostunuza yardımcı olun. Korona virüsünden dolayı bazı işletmeler kepenk kapattı ve bazı işletmelerin iş potansiyelleri düştü. Böyle bir ortamda ev kiralarını bile ödemekte zorlanıyorlar. Aynı şekilde şehrin en gözde noktalarında bile, kiracısıyla anlaşamayan mülk sahiplerine ait pek çok dükkanın aylarca boş kaldığını gözlemliyoruz. Bu durum ekonomik işleyiş için de iyi değil" diye konuştu. - ERZİNCAN

İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

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