Limon diyarında hasat besmele ile başladı

70 bin dönüm bahçede yaklaşık 450 bin ton limon rekoltesi bekleniyor

MERSİN - Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde limon hasadı yeşil tüketilebilen 'mayer' cinsi limonla başladı. İlçede limon yetiştirilen 70 bin dönüm bahçede yaklaşık 450 bin ton rekolte bekleniyor. Erdemli Ziraat Odası tarafından 'besmele' ile başlanan yeni sezonun kesilen ilk ürünleri yurt dışına ihraç edilecek.

Erdemli Ziraat Odası tarafından kesim yapılan bahçelerde inceleme yapılırken, oda başkanı Rasim Şahin hasat sezonunu besleme ile başlattı. Şahin limon kesim işçilerine baklava ikram etti. Sezon başında olduğu gibi sezonun tatlı geçmesi dileğinde bulundu.

Şahin, "Erdemli'mizde 70 bin dönüm arazide yaklaşık 400-450 bin ton limon üretmekteyiz. Limon hasat sezonumuza mayer cinsi limonla başladık. Limon şuanda 2 lira ile 2,5 lira arasında fiyatla satılmaktadır. Sezonumuzun bereketli geçmesini, fiyatların daha da iyi olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kesilen erkenci limonların yurt dışına ihraç edildiğini de ifade eden Şahin, " Erkenci mayer limonlarımız, Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerine ihraç edilmektedir. Şuanda limona talep çoktur. Hasat sezonunun sonunun başlangıcı gibi iyi olmasını diliyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, ihracatçılarımız kazançlı olur ve emeklerinin karşılığını alır diyoruz" şeklinde konuştu.

Oda meclis Başkanı Aşkın Şahin ve üreticilerde sezonun bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulundu.