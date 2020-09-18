Limon fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Limon fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı sürüyor.

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Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı sürüyor. Dalında kilosu 2 lira ile 2 buçuk lira arasında değişen limon, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 33'ünü karşılayan Adana'da 'Mayer' cinsi erkenci limon hasadı devam ediyor. Dalında fiyatı 2 lira ile 2 buçuk lira arasında değişen limon, hem çiftçiyi hem de tüccarı sevindiriyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fiyatlar şu anda 2 ile 2 buçuk lira arasında değişmekte. Tek makas kesimlerde fiyatlar 2 buçuk ile 2 lira 80 kuruş arasında değişiyor. Çiftçimiz de, tüccarımız da bu yıl fiyatlardan memnun. Fiyatlar da bir gevşeme veya yükselmede yok. Şu andaki fiyatlar herkesi memnun etmekte. Mayer cinsi limonun fiyatı önümüzdeki dönemlerde de aynı kalabilir veya az da olsa yükselebilir ancak diğer narenciye ürünlerinde fiyatlar yüksek olacaktır. Çünkü 10 günlük poyraz nedeniyle bütün meyveler daha olgunlaşmadan hep döküldü" diye konuştu.

"Elciler grev yaptı"

14 Eylül Pazartesi günü AKİB ile elcilerin yaptığı toplantıda istenilen sonuç çıkmadığı için 3 gün boyunca tarlaya işçi gitmediğini söyleyen Başkan Doğan, "Bu yıl açıklamalardan 2 taraf da memnun kalmayınca 3 gün elciler grev yapma kararı aldı. Grev dün itibariyle sona erdi bugün işçiler yeniden sahada. 3 gün boyunca fiyatlar artmadı nedeni de tüccarlar kestiği ürünleri narenciye paketleme tesislerine koydukları için oradan piyasaya sürdüler" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar düşüşe geçer"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ise limon fiyatlarının çok az yükseldiğini belirterek, "Limonda geçen haftaya göre fiyatlarda hafif bir yükselme oldu. Bunun da nedeni elcilerin yaptığı grev. 3 gün boyunca limon kesilmeyince bu fiyata yansıdı. Önceden limon 1 buçuk ile 2 buçuk lira arasındaydı. Şu an 3 liraya kadar çıktı. Ancak elciler ve AKİB anlaştı, kesimler tekrar başladığı için fiyatlar yeniden düşüşe geçer" şeklinde konuştu.

Geçen yıla oranla fiyatların yüzde 30-40 daha düşük olduğunu kaydeden Batman, "Şu anda orta boy limonlar 1 buçuk, 1 lira 70 kuruş arasında. Birinci sınıf limonlarda 3 lira 20 kuruşa kadar satılıyor. Bu grevden kaynaklandı ama fiyatlar tekrardan daha da aşağı düşer" dedi.

Tüccarın para kazanmasının arz-talep ile doğrudan orantılı olduğunu vurgulayan Batman, "Ürün bol olursa fiyat düşer, az olursa fiyat yükselir. Arz-talep belirler fiyatları. Bu limonun diğer ürünler gibi borsa olayı yok. Tüccarın para kazanıp kazanamayacağını da önümüzdeki günlerde göreceğiz daha şuan çok erken ama arz-talep belirleyecek" yorumunu yaptı. - ADANA

Türkiye, Batman, Adana, Grev, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Limon fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika Ekonomi

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