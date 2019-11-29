Son Dakika Haberleri: Limon hırsızları tutuklandı
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Limon hırsızları tutuklandı

7 saat önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde değişik tarihlerde 3 ton 300 kilo liman çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Limon hırsızları tutuklandı, System.String[]

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde değişik tarihlerde 3 ton 300 kilo liman çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede değişik tarihlerde çalınan 3 ton 300 kilo limon hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Ekipler, hırsızlıkta kullanılan araçları belirledi. Plakalar üzerinden araştırma yapan ekipler, şüpheliler M.T, A.D ve M.E'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerini ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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