Limon hırsızları tutuklandı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde değişik tarihlerde 3 ton 300 kilo liman çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede değişik tarihlerde çalınan 3 ton 300 kilo limon hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Ekipler, hırsızlıkta kullanılan araçları belirledi. Plakalar üzerinden araştırma yapan ekipler, şüpheliler M.T, A.D ve M.E'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerini ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN