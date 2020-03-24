Limona talep arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Limona talep arttı - Son Dakika

Limona talep arttı

7 saat önce

Türkiye'nin en büyük limon üretim merkezi Mersin'de hasat sonuna yaklaşılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ürüne talebin arttığı bildirildi.

Türkiye'nin en büyük limon üretim merkezi Mersin'de hasat sonuna yaklaşılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ürüne talebin arttığı bildirildi.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursen Şahin, gazetecilere, hasadına eylül ayında başlanan limonda sezon sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle talepte artış yaşandığını aktaran Şahin, "Yıllardır yemeklerde kullanılan limon artık ilaç niyetine tüketilmeye başlandı, talep çok arttı." dedi.

Şahin, Türkiye'nin bir narenciye ülkesi olduğuna vurgu yaparak, "Üretimin azalmasına ve talebin artmasına rağmen stoklarımız var, kimsenin endişelenmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Sezon başında kilogramı 2 liradan satılan limonun fiyatının 5 liraya yükseldiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bu yıl limon hem üreticisinin hem alıcısının hem de satıcısının yüzünü güldürdü. İnşallah bundan sonra da bu fiyatlar devam eder. Limon tüketelim sağlıklı kalalım."

Limona talep arttı

Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:59 Kaynak: AA

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