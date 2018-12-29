Limonata ve Mücver, 2018'in En Tıklanan Popüler Tarifi!
1 saat önce
Yemek tutkunlarını leziz tarifler, eğlenceli ve ilham veren içerikler ile buluşturan Yemek.com, 2018'in geride kaldığı şu günlerde yemek severlerin yeme-içme tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını ortaya koydu.
DÖRT MEVSİM LEZZET HARİTASI
2018 yılında ziyaretçilerinin mevsimlere özel tercihlerini inceledi ve en fazla merak edilen ortaya çıkardı.
Portakallı kek tarifi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarının en çok merak edilen tarifi olurken, kabak tatlısı ise kış aylarının bir diğer gözde tarifi olarak öne çıktı. İlkbaharın gelişini enginar ve çilek reçeli ile kutladılar. Sıcak yaz aylarının güneşli sofralarından limonata ve mücver eksik olmazken, sonbaharın en sevilen tarifleri mayalı poğaça ve domatesli bulgur pilavı oldu.
KURBAN BAYRAMI'NDA ET TARİFLERİNİN HER ÇEŞİDİ MERAK EDİLDİ
Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi, et tariflerindeki en büyük artış ise Kurban Bayramı'nda yaşandı. Kurban Bayramı'nda et tariflerinin okunma oranı yüzde 135 arttı ve sofraların en tercih edileni et yemekleri oldu. Et yemekleri tariflerinin en sevilenleri ise et kavurma, Adana kebap ve kelle paça oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:45 Kaynak: Bültenler
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