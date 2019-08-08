Limonatasıyla 45 yıldır İstanbulluları serinletiyor

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Mahsun Yıldız, 45 yıldır limonata satarak yaşamını idame ediyor.

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Mahsun Yıldız, 45 yıldır limonata satarak yaşamını idame ediyor.

Tarihi Yarımada'da "Mahsun Dede" olarak tanınan Yıldız, limonatasıyla hem vatandaşları serinletiyor hem de para kazanıyor.

Küçükpazar semtinde yalnız yaşayan 5'i kız 11 çocuk babası Yıldız, babasından kalan mesleği sürdürdüğünü belirterek, "Ben Küçükpazar'da yaşıyorum. Burada bir otelde kalıyorum. Benden para almıyorlar. Para almamalarının sebebi dedeleri 'bu adamdan para almayın' demiş." ifadesini kullandı.

Yıldız, "Kendi yağımda kavruluyorum. 70 yaşındayım bu limonatayı sırtımda taşıyorum. Herkes ekmeği için çalışıyor. Halk beni çok seviyor ve onların sevgisi bana yeter." dedi.

Bazı turistlerin kendisini tanıdığını ve "O dede nerede?" diye sorduklarını da anlatan Yıldız, "Ben limonu biraz farklı, iyi yaparım. Rahmetli babam bu işi yapardı, ben de yanında yetiştim. Bu baba mesleğidir. Yurt dışından gelenler benim fotoğrafımı çekiyorlar. Her ülkeden gelen müşterilerim var." diye tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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