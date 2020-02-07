Limoncu: "Eğitim alınacaksa eğitmenleri davet edelim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Limoncu: 'Eğitim alınacaksa eğitmenleri davet edelim' - Son Dakika

Limoncu: "Eğitim alınacaksa eğitmenleri davet edelim"

7 saat önce

Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı çalışmalarına devam etti.

Limoncu:

Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı çalışmalarına devam etti.


Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Uğur Büyükkantarcı başkanlığında açıldı.


Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste gündemin 11. Maddesine geçildi. Mithatpaşa Mahallesinde yaklaşık 18 Ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili müşterek komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.


Gündemin 12. Maddesinde Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde gayrimenkul satışı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. maddesine göre komisyonunda görevlendirilecek 2 asil 2 yedek meclis üyesi seçimi açık oylama şeklinde yapıldı. Cumhur İttifakı Ahmet Yarar ve Yalçın Limoncu'yu aday gösterdi. Yapılan oylama sonucunda teklif reddedildi.


Millet İttifakı ise Miğhat Kocaman ve Hacice Yılmaz'ı asil üye, Leyla Karakaş ve Tolga Tiğrek de yedek üye olarak önerdi. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.


Gündemin 13. Maddesi olarak görüşülen Seyhan Belediye Meclis üyeleri ve personelinin eğitimi için gerekli harcamaların belediye bütçesinden yapılması teklifine AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu karşı çıktı. Limoncu, "Hem borcumuz varken, hem de yeni bir borçlanmaya giderken dışarıdan eğitim alınmasını doğru bulmuyorum. Eğitim alınacaksa eğitmenleri buraya davet edelim" dedi.


Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu'nun önerisi ile teklifi ilgili komisyona gönderilmesini oyladı. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. - ADANA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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