Son Dakika Haberleri: Limonda rekolte düşük ama fiyatlar yüzleri güldürüyor
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Limonda rekolte düşük ama fiyatlar yüzleri güldürüyor

1 saat önce

Limonda rekolte düşük ama fiyatlar yüzleri güldürüyor Limon diyarında hasat başladı Limon cinsi ve kalitesine göre dalında 1 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında alıcı buldu Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin: "Rusya başta olmak üzere Balkan ülkelerinin tamamına ihracat yapılıyor"MERSİN -...

Limonda rekolte düşük ama fiyatlar yüzleri güldürüyor

Limon diyarında hasat başladı

Limon cinsi ve kalitesine göre dalında 1 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında alıcı buldu

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin:

"Rusya başta olmak üzere Balkan ülkelerinin tamamına ihracat yapılıyor"

MERSİN - Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde yeşil olarak kesimi yapılan sofralık mayer ve enter cinsi limonların hasadı başladı. Limon cinsi ve kalitesine göre dalında 1 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında alıcı buldu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin başlayan limon hasadıyla ilgili bilgi verdi. Şahin, "Erdemli'de enter ve mayer cinsi limonların hasadına başlandı. Fiyatlar iyi. Daha çok ihracatçı gelirse çiftçilerimizin yüzü de daha çok gülecek. Mayer cinsi limonumuz 1 lira 80 kuruş ile 2 lira arasında satılmakta. Enter cinsi limonumuz 2.5 lira ile 3 lira arasında satılmaktadır" dedi.


"Rekolte geçen yıla göre zayıf"

İhracat yapılan ülkelere de değinen Şahin, "İhracat Rusya, Romanya, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinin hepsine yapılmaktadır. Fakat bu yıl rekoltemiz zayıf. Geçen yıla nazaran yüzde 20, yüzde 30 civarında rekolte düşüklüğü var. İnşallah bunu da fiyattan telafi ederiz. İhracatçılarımızı limonun başkenti Erdemli'ye davet ediyoruz" diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin yüksekliğine de değinen Şahin, yetkililerden bu konuda çalışma beklediklerini de kaydetti.

Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Erdemli ilçesinde yıllara göre limon rekoltesi 400 bin ton ile 550 bin ton arasında değişiyor.

Limonda rekolte düşük ama fiyatlar yüzleri güldürüyor

Rasim Şahin, İhracat, Erdemli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:40 Kaynak: İHA
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