Limonda yüksek verimli çeşit - Son Dakika
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Limonda yüksek verimli çeşit

6 saat önce

İspanya'da geliştirilen "Andes" türü limon çeşidi Adanalı çiftçilere tanıtıldı.

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İspanya'da geliştirilen "Andes" türü limon çeşidi Adanalı çiftçilere tanıtıldı.


Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda çiftçinin katıldığı toplantıda, "Andes" türü limon çeşidinin avantajları anlatıldı.


Ürünün Türkiye'deki resmi lisanslı dağıtımını gerçekleştiren firmanın temsilcisi Carlos Tornero, bu ürünün ikinci yaşından itibaren gözlemlenen verimliliğine dikkati çekerek, "Andes çeşidi mükemmel yüksek verimlilik sağlayan ve büyük ticari ilgi uyandıran bir çeşit konumundadır. Hasat tarihleri Eureka türüne benzerdir. Ancak, daha büyük meyve oluşumu göstermekte ve dolayısıyla ticari olarak pazar içinde daha cazip olup, sezon başında erkenci olarak sarartmaya alınabilir" dedi.


Tornero, Andes çeşidinin erken verime yatma, yüksek üretkenlik sayesinde ve arklı makas dönemleriyle ulusal pazarda ve ihracatta çok ciddi satış imkanları sunduğunu belirerek, "Bu özellikleri sayesinde, yapılmış olan yatırımın üreticiye kısa dönemde geri dönüşü karlı bir üretim aracı olanağı sunar" diye konuştu.


Carlos Tornero, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı. - ADANA

Türkiye, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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