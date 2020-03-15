Limonlu Deresi'nde su taşkını sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Limonlu Deresi'nde su taşkını sürüyor - Son Dakika

Limonlu Deresi'nde su taşkını sürüyor

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'nde su taşkını ikinci gününde de devam ediyor.

Limonlu Deresi'nde su taşkını sürüyor, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'nde su taşkını ikinci gününde de devam ediyor. Taşkın nedeniyle hasar gören içme suyu şebekesi de ekipler tarafından tamir ediliyor.

Erdemli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden sağanakla birlikte eriyen kar, Limonlu Deresi'nin taşmasına neden oldu. İkinci gününde de taşkının devam ettiği bölgede bulunan piknik alanları da su altında kaldı. Narenciye bahçelerinin ve muz bahçelerinin de zarar gördüğü taşkın nedeniyle içme suyu şebekesi de hasar gördü.

Şebekenin güçlendirilerek tamiratının yapılması için çalışmalar devam ederken, bahçesindeki ürünleri zarar gören vatandaşlar ise derede ıslah çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

Mahallede piknik yeri işleten İbrahim Maralı, "3-4 gündür yüksek kesimlere yağan yağmur nedeniyle eriyen kar suyu ile birlikte limonlu deresinde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle birçok piknik yeri işletmemiz sular altında kaldı. Zararımız çok fazla. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce derenin tamamının ıslah çalışmasının yapılması ve derenin içerisinde bulunan atıkların temizlenerek suyun akışının hızlanmasını sağlamak olacaktır" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte telefonları dezenfekte etmenin yolları "Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık

Son Dakika Haberleri
21:42 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
21:42 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
21:38 İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
21:35 Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
21:34 Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:52:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Limonlu Deresi'nde su taşkını sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]