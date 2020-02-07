Limonlu Deresi taştı, seraları ve narenciye bahçelerini su bastı (2) - Son Dakika

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Limonlu Deresi taştı, seraları ve narenciye bahçelerini su bastı (2)
6 saat önce
VATANDAŞLAR UYARILIYORMersin kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması için Anamur İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
VATANDAŞLAR UYARILIYOR
Mersin kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması için Anamur İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşamdan başlamak üzere hafta sonunu kapsayacak etkili olacağı belirtilen şiddetli yağış, fırtına, hortum ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olmasının istendiği anonsta, "Yöremizde şiddetli yağış, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması özenle rica olunur" ifadelerine yer verildi.Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),( DHA)-
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