Limonlu Deresi taştı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Limonlu Deresi taştı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı - Son Dakika

Limonlu Deresi taştı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağışta Limonlu Deresi taştı.

Limonlu Deresi taştı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağışta Limonlu Deresi taştı. Taşkın sonrasında çevrede bulunan muz seraları ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, Limonlu -Kayacı Vadisi yolu ulaşıma kapandı.

Erdemli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Toros Dağları'ndaki karlar, yağmur suyu ile birlikte eriyerek Limonlu Deresi'nin debisinin yükselmesine ve taşmasına neden oldu. Taşkın sonrasında piknik alanları da sular altında kaldı. Suyun yükselmesi de Limonlu- Kayacı Vadisi'ne giden yolun kapanmasına neden oldu. Ayrıca, Limonlu Deresi çevresinde bulunan muz seraları ve narenciye bahçeleri de sular altında kaldı.Limonlu'da 3 dönüm muz serası olan ve serasını su basan Mehmet Keser, "Her yıl bu Limonlu Deresi taşıyor. İki gün yağmur yağsa dere yükseliyor ve taşıyor. Taşkın sonrasında bizim seralar da su altında kalıyor. Su basan seramızda ürünlerimiz heba oluyor. Bir yıllık emeğimiz boşa gidiyor. Seramızı su bastığı zaman ürünlerimiz büyümüyor ve alıcı çıkmıyor. Limonlu deresi ıslahı yapıldıktan sonra su taşkınları daha çok oluyor. Derenin dibi milli ve kargılar çıkıyor ayrıca, dere sürekli temizlenmediği için tıkanmalar meydana geliyor ve taşkınlar oluyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.


Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:57:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Limonlu Deresi taştı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]