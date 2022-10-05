Eski Danimarkalı Diplomat: Çin'in Hızlı Gelişimini Deneyimlemek Büyük Şans - Son Dakika
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Eski Danimarkalı Diplomat: Çin'in Hızlı Gelişimini Deneyimlemek Büyük Şans

05.10.2022 15:12
Eski Danimarkalı Diplomat: Çin'in Hızlı Gelişimini Deneyimlemek Büyük Şans

Lin Jing, Xinhua yazarıKOPENHAG, 5 Ekim (Xinhua) -- "Çin'in iç kesimlerindeki Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrindeki bir süpermarkette canlı balık ve deniz ürünleri olabileceğini hayal edebiliyor musunuz?

Lin Jing, Xinhua yazarı

KOPENHAG, 5 Ekim (Xinhua) -- "Çin'in iç kesimlerindeki Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrindeki bir süpermarkette canlı balık ve deniz ürünleri olabileceğini hayal edebiliyor musunuz?" Çin'de daha önce diplomat olarak görev yapan Danimarkalı Carsten Boyer Thogersen, Xinhua'ya Çin'in son yıllarda bizzat yaşadığı sosyal ve ekonomik kalkınmayı anlattı. 45 yılı aşkın bir süre Çin ile çalışan Thogersen, Guangzhou ve Shanghai'da Danimarka başkonsolosu olarak görev yaptı ve neredeyse tüm Çin eyaletlerini ve hatta bazı uzak kırsal bölgeleri ziyaret etti. Thogersen, "Gansu'ya ilk kez 1990 yılı civarında gittiğimde eyaletin merkezi Lanzhou çok fakir sayılabilecek durumdaydı. Fakat beş yıl önce Lanzhou şehrinin kuzeyindeki Baiyin şehrine gittiğimde akşam, yeni kurulmuş bir süpermarkete girdim. İyi bir şekilde düzenlenmişti, Kopenhag şehir merkezinde bulunanlardan hiçbir farkı yoktu" dedi.

2017'de Gansu'ya seyahat ettiğinde etkilendiğini belirten Thogersen, "Baiyin'deki süpermarkette kıyı bölgesinden uçakla gelen haixian (Çince deniz ürünleri) olması şaşırtıcıydı" dedi. 70'li yaşlarında olan Thogersen, Çin kültürüne hayran olan ve gençliğinden beri Çin dilini inceleyen bir Çin uzmanı. 1980'den beri Çince adı Cao Boyi'yi kullanıyor. Thogersen için bu, Çin'in ekonomik büyümesinin son yıllarda halkının yaşamını nasıl iyileştirdiğinin sadece bir örneği. Thogersen son 20 yıldır kesintisiz olarak Çin'de yaşadığı için, kendi deyimiyle "Çin'deki, özellikle kırsal kesimdeki değişiklikleri kendi gözleriyle görme fırsatına sahip oldu". Thogersen, yabancı arkadaşlarına sık sık Çin'in son beş ila sekiz yıl içinde altyapı geliştirmeye yönelik büyük yatırımlar ile benzeri görülmemiş değişiklikler yaptığını anlattı. Çin ayrıca geçen yıl yoksullukla mücadelesinde "kapsamlı bir zafer" ilan etti. 2015 yılında Danimarka Ticaret Odası, 35 yılı aşkın bir süredir Danimarka-Çin ticari ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Thogersen'e İş İnsanı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü verdi. Şu anda Çin, yurtiçi ve yurtdışı pazarların temel dayanak noktası olarak iç pazarla birbirini güçlendirdiği bir "ikili dolaşım" kalkınma paradigmasının inşasını hızlandırıyor.

Thogersen'e göre bu, uluslararası çevreye ve Çin'in iç pazarının özelliklerine dayanan bütünsel bir politika düzenlemesi. Thogersen, "Çin tamamen uluslararası pazara güvenemez, iç pazarın güçlü ve sağlıklı gelişimini sağlamaya öncelik vermelidir" dedi. Eski Danimarkalı diplomat, Danimarka da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerini Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğini sürdürmeye ve genişletmeye çağırarak bunun gerçekten Avrupa'nın çıkarı ve refahı için en iyisi olduğunu belirtti. Thogersen, "Çin'in ekonomik gelişimini sürdürmesi gerekiyorsa, Çin'in de kapıları açık tutması ve uluslararası ticarette yer alması gerekiyor. Eş zamanlı şekilde Avrupa ülkeleri ve Danimarka olarak tüketicilerimizin zenginleşmesi için Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğimizi sürdürmeli ve genişletmeliyiz" dedi. Thogersen, "Avrupa ile Çin arasındaki önemli ticari ilişkinin son 40 yıldır olduğu gibi devam edeceğini" umduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Danimarkalı Diplomat: Çin'in Hızlı Gelişimini Deneyimlemek Büyük Şans - Son Dakika

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