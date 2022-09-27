LİNA'NIN DERİN DONDURUCUDA CESEDİNİN BULUNMASINDA 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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LİNA'NIN DERİN DONDURUCUDA CESEDİNİN BULUNMASINDA 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

27.09.2022 15:43

GAZİANTEP'te Lina Nazlı Erbay'ın (3) darbedilerek öldürülüp, derin donduruca aylarca saklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te Lina Nazlı Erbay'ın (3) darbedilerek öldürülüp, derin donduruca aylarca saklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Melisa İlhan(32), 3 aydır kayıp olan 2 kızını aramak için televizyon programına katıldı. Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan boşandıktan sonra, arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını, bu kişilerin kendisine fuhuş yaptırmak için kızlarını alıkoyduğunu iddia etti. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan Kiraz Alkurt, Melisa'nın küçük kızı Naime'nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi. Naime'nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt'un evine giderek Naime'yi aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haber alınamayan Lina Nazlı Erbay için soruşturmayı derinleştirdi. Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un gidebileceği yerlere baskın yapan ekipler, son olarak Seyrantepe Mahallesi'ndeki giyim mağazasına operasyon düzenledi. Operasyonda aranan mağazanın mutfak bölümünde kilitli derin dondurucu açıldı. Ekipler, poşet ve bez içinde sarılı olan çocuğun cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekibinin kontrolünde cesedin uzun süredir orada kaldığı tahmin edilen Lina Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

ZIRHLI ARAÇLA GETİRİLDİLER

Lina Nazlı Erbay'ın darbedilip derin dondurucuya saklanması şüphesiyle Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olası durumlar için adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, 3 şüpheli zırhlı araçla adliyeye getirildi.

'VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRÜP, BOYNUNU KIRMIŞLAR'

Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, torununun işkence edilip öldürüldüğünü söyledi. Torununun ölümüne sebep olanların en ağır cezayla yargılanması gerektiğini anlatan Erbay, Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar. 10 aydır bana göstermediler çocuğumu. Çocuğumun cesedi 2 aydan fazladır o derin dondurucuda duruyormuş. Darbetmişler. Sigara basmışlar vücuduna. O çocuk aç olarak ölmüş. Annesi, Gamze, Kiraz, Mehmet hepsi bu işin içerisinde diye konuştu.

Öte yandan Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Mehmet Aksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LİNA'NIN DERİN DONDURUCUDA CESEDİNİN BULUNMASINDA 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

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