Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
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Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (2)

27.09.2022 19:42
Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (2)

BAKANLIKTAN, YAYIN YASAĞI BAŞVURUSUAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın öldürülüp derin dondurucuda saklanmasıyla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı uygulanması için başvuru yapıldığı açıklandı.

BAKANLIKTAN, YAYIN YASAĞI BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın öldürülüp derin dondurucuda saklanmasıyla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı uygulanması için başvuru yapıldığı açıklandı. Lina'nın kardeşi C.N.E.'nin koruma altına alındığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Olayın öğrenilmesinin ardından Bakanlığımızca ivedilikle ilgili kurumlarla iletişime geçilerek araştırma yapılmış ve 2021 doğumlu C.N.E. isimli çocuk koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli makamlarca gerekli işlemler yürütülmektedir. Bakanlık olarak adli süreci takip ederek, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konuyla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş bulunmaktayız" denildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
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