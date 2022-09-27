Gaziantep 'te darbedilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda aylarca saklanan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Aksu , Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği , şüphelilerden Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un tutuklanmasına karar verirken, Kiraz Alkurt ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Mehmet Aksu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.