2 TUTUKLAMA
Gaziantep'te darbedilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda aylarca saklanan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un tutuklanmasına karar verirken, Kiraz Alkurt ise serbest bırakıldı.
Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, -
Son Dakika › Güncel › Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (3) - Son Dakika