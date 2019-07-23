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Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor

1 saat önce

ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, katıldığı bir panelde Türkçe öğrendiğini açıkladı.

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ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, katıldığı bir panelde Türkçe öğrendiğini açıkladı. ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Avustralya'daki hayranlarını Instagram'dan yayımladığı bir video ile selamladı. 33 yaşındaki ünlü aktristin videoda akıcı bir Avustralya aksanı kullanması dikkat çekti. New York doğumlu oyuncunun kullandığı değişik aksan daha önce "The Masked Singer"da da dikkat çekmişti. Lohan'ın, 2016 yılından bu yana Orta Doğu ve Avrupalıların İngilizce kombinasyonlarından oluşan bir aksanla konuşmaya başlaması dikkatlerden kaçmıyordu. ABD'li oyuncu Avustralya'da radyocu Jackie O'nun hazırladığı panelde Dannii Minogue ve komedyen Dave Hughes ile beraber yer aldı. Burada bir süredir kullandığı aksan için, "Bu anlayabildiğim veya öğrenmeye çalıştığım birçok dilin karışımı. Çocukluğumdan beri farklı dilleri öğreniyorum. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum Rusça anlayabiliyor, Türkçe, İtalyanca ve Arapça öğreniyorum" açıklamasında bulundu.
LOHAN İÇİN TÜRK CASUSU İDDİASI ABD'li oyuncu 2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmiş ve o dönemde, Trump'ı ve büyük devletleri hedef alarak, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini kullanmıştı. O dönemde Lohan'ın, Türkiye adına casusluk yaptığı iddiası ABD'de komplo teorileri üretenlerin birinci gündem maddesi olmuştu. Hatta Lohan'ın ana dilinin Türkçe olduğu, yıllarca ABD'de yaşamasına rağmen Türkçesinin, İngilizce aksanı üzerinde etkili olduğu iddia edilmişti. Geçen yıl Lindsay Lohan'ın Türk işadamı Murat Aşık ile birlikte olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
(Serkan Bayar/İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Lindsay Lohan, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
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