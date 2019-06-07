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Lindsay Lohan Yeniden Müziğe Dönüyor

21 dakika önce

2008 yılında yayınladığı 'Bossy' adlı single'dan beri müzik dünyasından uzak kalan Lindsay Lohan'dan müjdeli haber geldi.

2008 yılında yayınladığı 'Bossy' adlı single'dan beri müzik dünyasından uzak kalan Lindsay Lohan'dan müjdeli haber geldi.
Lindsay Lohan Yeniden Müziğe Dönüyor
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:02 
Lindsay Lohan, Magazin
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