Lindsay Lohan Yeniden Müziğe Dönüyor
21 dakika önce
2008 yılında yayınladığı 'Bossy' adlı single'dan beri müzik dünyasından uzak kalan Lindsay Lohan'dan müjdeli haber geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:02
2008 yılında yayınladığı 'Bossy' adlı single'dan beri müzik dünyasından uzak kalan Lindsay Lohan
'dan müjdeli haber geldi.
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