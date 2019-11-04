Son Dakika Haberleri: Line Tv'den yeni program: "Benim Okulum"
Son Dakika Güncel Line Tv'den yeni program: 'Benim Okulum'

Line Tv'den yeni program: "Benim Okulum"

7 saat önce

Kaliteli ve zengin yayın içeriği ile izleyicinin beğenisi kazanan Line TV'de yayımlanacak olan Benim Okulum isimli yeni programın çekimleri başladı.

Line Tv'den yeni program:

Kaliteli ve zengin yayın içeriği ile izleyicinin beğenisi kazanan Line TV'de yayımlanacak olan Benim Okulum isimli yeni programın çekimleri başladı.


Bursa ve ilçelerindeki okulların tanıtımının yapılacağı Benim Okulum isimli program çok yakında LİNE TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Line TV Bursa ilçeler haber sorumlusu Fatih Ak, "Line TV Türkiye genelinde ciddi anlamda izleyici potansiyeline sahip olan bölgesel bir kanal, aynı zamanda zengin içeriği ve yayın kalitesi ile izleyicinin takdirini kazanmış durumda. İzleyicilerimizden ve öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda bu güne kadar olmamış bir program çekmeye başladık. Benim Okulum isimli yeni programda Bursa ve ilçelerimizdeki merkez ve köylerdeki okullarımızın tanıtımının yapılacağı program Türkiye'de bir ilk olma özelliğine de sahip olacak. Çekimleri son derece neşeli ve keyifli geçen yeni programımızın Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


İlk etapta Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki 28 okulun yayınlanacağı Benim Okulum isimli yeni programda sırayla diğer ilçelerdeki okulların yayınlanması planlanıyor. Benim Okulum isimli yeni programın sunuculuğunu Ezgi Atav üstlenecek. - BURSA

Fatih Ak, Türkiye, Bursa, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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