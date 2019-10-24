Linet ile Selami Şahin aynı sahnede

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği iki sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin, Linet için "Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım.



Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük mutluluk" dedi. Linet de bu sözlere "Ben Linetpatra'ysam Selami Şahin de kral" diyerek karşılık verdi.