Son Dakika Haberleri: Linet ile Selami Şahin aynı sahnede
Son Dakika Magazin Linet ile Selami Şahin aynı sahnede

Linet ile Selami Şahin aynı sahnede

9 dakika önce

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği iki sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Linet ile Selami Şahin aynı sahnede, System.String[]

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği iki sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin, Linet için "Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım.


Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük mutluluk" dedi. Linet de bu sözlere "Ben Linetpatra'ysam Selami Şahin de kral" diyerek karşılık verdi.

Selami Şahin, Linet, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:09 
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