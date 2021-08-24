Linet'ten kadınlara mesaj: 'Yalnız değilsin'

Farklı ülkelerden 30 müzisyenle kurulan 'Barış Orkestrası' tüm dünyada kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Türkçe, İbranice, Arapça sözlerden oluşan anlamlı bir şarkı hazırladı. Türkçe sözlerini Linet'in seslendirdiği şarkı tüm dünyadaki kadınları birlik olmaya çağırıyor ve 'yalnız değilsiniz' mesajı veriyor. Orkestra şefi Tom Cohen 'Biliyorum bu şarkı belki barış getirmeyecek ancak bu şarkıyla ihtiyacı olan tüm kadınların sesi olacağız" diye konuştu.

Sözler

Cennet kokar tüm kadınlar

Dünya denen bu mahşerde

Yürekli bir destan yazarlar

İnadına çiçek açarlar

Güzel kadın sen kardeşimsin

Bu hikayede yalnız değilsin

Bin defa düşsen bile

Vazgeçme kalk bu hayat senin