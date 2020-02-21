Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Geçtiğimiz günlerde giydiği iddialı sahne elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Linet, kalça estetiği haberleriyle gündeme gelmişti. Linet katıldığı bir organizasyonda bu konuda gelen sorulara "Sanatçıyız ve hep göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze çarpıyor" cevabını verdi.

"AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Önceki akşam bir davete katılan Linet konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız ve göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor. Ben çok spor yapıyorum ve çok çalışıyorum. Gerisini açıklamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON YAPTIRDIM"

Linet, daha önce yaptığı açıklamalarda ise "Hem spor yaptım hem de bir operasyon geçirdim. Oraya hiçbir dolgu veya implant falan yaptırmadım ama bir operasyon olduğunu kabul ediyorum" demişti.

30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettiren Linet'in görüntüsü, sosyal medyada ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'abenzetildi.