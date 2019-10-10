Linet Ve Rubato'dan Bostancı çıkarması!..
2 saat önce
-Linet ve Türkiye'nin usta müzisyenleri Özer Arkun, Göksun Çavdar, Fatih Ahıskalı ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez müzikseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:11 Kaynak: Bültenler
Bu yıl Harbiye Açıkhava sahnesinde ilk kez birlikte sahne alan sanatçılar, yoğun istek üzerine bu kez Anadolu yakasında dinleyicilerine seslenecek.
Linet ve Rubato çok özel bir repertuvar ile dinleyicilerine Bostancı sahnesinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.
SÜRPRİZ DÜETLER BU KONSERDE!..
13 Ekim Pazar günü gerçekleşecek konserde başarılı sanatçılar; süpriz düetler ile müzikseverlere renkli ve unutulmaz bir gece yaşatacaklar.
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