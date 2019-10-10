Son Dakika Haberleri: Linet Ve Rubato'dan Bostancı çıkarması!..
Son Dakika Güncel Linet Ve Rubato'dan Bostancı çıkarması!..

Linet Ve Rubato'dan Bostancı çıkarması!..

2 saat önce

-Linet ve Türkiye'nin usta müzisyenleri Özer Arkun, Göksun Çavdar, Fatih Ahıskalı ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez müzikseverlerle buluşacak.

Linet Ve Rubato'dan Bostancı çıkarması!.., System.String[]

Bu yıl Harbiye Açıkhava sahnesinde ilk kez birlikte sahne alan sanatçılar, yoğun istek üzerine bu kez Anadolu yakasında dinleyicilerine seslenecek.

Linet ve Rubato çok özel bir repertuvar ile dinleyicilerine Bostancı sahnesinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

SÜRPRİZ DÜETLER BU KONSERDE!..

13 Ekim Pazar günü gerçekleşecek konserde başarılı sanatçılar; süpriz düetler ile müzikseverlere renkli ve unutulmaz bir gece yaşatacaklar.

Harbiye, Linet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:11 Kaynak: Bültenler
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