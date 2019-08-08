Son Dakika Haberleri: Linet ve Rubato'dan Harbiye çıkarması!
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Linet ve Rubato'dan Harbiye çıkarması!

2 saat önce

Linet ve Türkiye'nin usta müzisyenleri Özer Arkun, Göksun Çavdar, Fatih Ahıskalı ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato birlikte ilk kez Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

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Uzun yıllardır farklı projelerde bir araya gelen Linet ve Rubato çok özel bir repertuvar ile dinleyicilerine ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

SÜRPRİZ DÜETLER BU KONSERDE!..

15 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek konserde başarılı sanatçılar; süpriz düetler ile müzikseverlere renkli ve unutulmaz bir gece yaşatacaklar.

Harbiye, Linet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 Kaynak: Bültenler
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