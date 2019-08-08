Linet ve Rubato'dan Harbiye çıkarması!
2 saat önce
Linet ve Türkiye'nin usta müzisyenleri Özer Arkun, Göksun Çavdar, Fatih Ahıskalı ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato birlikte ilk kez Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 Kaynak: Bültenler
Uzun yıllardır farklı projelerde bir araya gelen Linet ve Rubato çok özel bir repertuvar ile dinleyicilerine ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.
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