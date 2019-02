Linexpo İstanbul Fuarı Kapılarını Açtı

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından organize edilen Linexpo İstanbul 2019 Fuarı başladı. İç giyim, çorap ve yatak kıyafetlerinin sergilendiği fuarda 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonel bir araya geldi. Bugün başlayan ve 9 Şubat'a kadar devam eden fuarın açılış törenine dünyaca ünlü Victoria's Secret modellerinden Kate Grigorieva'da katılarak standları ziyaret etti.



Fuarın açılışında konuşan Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Doğan, çorap ihracatından bahsederek, "2017 yılında yüzde 2.5 artış ile kapattığımız çorap ihracatımızın, 2018 yılında da aynı şekilde 2.2 artışla 1 milyar 85 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaştırmış bulunmaktayız. Her şeye rağmen yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yeni kurulan fabrikalarımız var, istihdamımız arttı. Dünyanın en büyük ikinci çorap üreticisi olmaya devam ettik. Tek başına çorap üretiminin yüzde 9'unu karşılayan sektör olmaya devam ediyoruz. Fuar rakamlarına baktığımdaysa toplamda geçen sene 8 bin 600 metrekare olan fuar alanımız, 10 bin metrekareye çıkmış durumda. Geçen sene yaklaşık 10 bin ziyaretçi gelmişti. Bu sene inanıyorum ki bundan daha fazlası olacak. Katılımcı firmalarımız geçen senenin çok üstünde ürün ve modelle bu fuara katıldılar. İmkanlarını sonuna kadar zorladılar. Çünkü her ne koşulda olursak olalım, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak bizim DNA'mızda var" dedi.



"Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerine ulaşmak için iç giyim sektörü olarak, tüm gücümüzle çalışmaktayız"



Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Mustafa Nazik ise 2002 yılında kurulan derneklerinin şu anda 500'e yakın üyesiyle giyim sektörünün önemli dernekleri haline gelmiş bulunduklarını belirterek, "Sektörün bu güç birliğinden oluşan fuarımız, derneğimizin sektöre katmış olduğu en büyük değerdir. İç giyim, trendi ve modası olan büyük bir sektördür. İç piyasa ve ihracat olarak, 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerine ulaşmak için iç giyim sektörü olarak, tüm gücümüzle çalışmaktayız. Şu an İstanbul'da 3 üniversitede iç giyim bölümlerimiz var" şeklinde konuştu.



"15 Temmuz hepimizi etkiledi, en çok da tekstil ve giyim sektörünü etkiledi"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de 15 Temmuz'un herkesi etkilediğini bildiklerini vurgulayarak, "Ama en çok etkilediği tekstil ve giyim sektörü olmuştur. Diğer sektörlerle beraber aynı ivmeyle artıştayken, bu sektörün maalesef yurtdışından gelen alıcılarının gelmemesi, siparişlerin kaymasına sebep olmuştur. Biz el birliğiyle özellikle bu yıl bu algıya değiştirmek adına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu sektörümüzün gücünün ne olduğunu biliyoruz. Hepimiz burada ne amaçla, ne hizmetler verdiğimizi biliyoruz. Yaptığımız işlerin karşılığının, bu rakamlar olmadığında hepimiz hem fikiriz. Türkiye büyük rakamları üretmede ve büyük ihracatlar yapma yolunda çok ciddi bir gelişme içerisinde. Bizim göz bebeğimiz, cari açığın fazlasını veren bu sektörümüzün takılı kaldığı bu rakamdan yukarı çıkartmamız gerekiyor" diye konuştu.



Victoria's Secret modeli İstanbul'da



Dünyaca ünlü Victoria's Secret modellerinden Kate Grigorieva'da henüz dün İstanbul'a geldiğini belirterek, yarın İstanbul'un turistik yerlerini gezeceğini aktardı. - İSTANBUL

