Linkedln, Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Linkedln'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden, 1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedln'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını bildiren Sayan, "Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanun 1 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Bilindiği gibi temsilci atama sadece Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağlar için geçerli. Daha önce VK, Google(YouTube), Tiktok ve Dailymotion temsilci atadılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılarda vatandaşlarınızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak" ifadelerini kullandı.

Sağlayıcılara, reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini Türkiye'de görevlendirmeleri çağrısında bulunan Sayan, "Reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil. Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

-İHA-