Son Dakika Haberleri: Linnes, Fernando ve Diagne'nin Son Durumu

Linnes, Fernando ve Diagne'nin Son Durumu

1 saat önce

Galatasaray'da Martin Linnes, Fernando Reges ile Mbaye Diagne sakatlıklarından dolayı Akhisarspor müsabakasının 21 kişilik kadrosunda yer almıyor.

Linnes, Fernando ve Diagne'nin Son Durumu, System.String[]
Galatasaray'da Martin Linnes, Fernando Reges ile Mbaye Diagne sakatlıklarından dolayı Akhisarspor müsabakasının 21 kişilik kadrosunda yer almıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'da Martin Linnes, Fernando Reges ile Mbaye Diagne, sakatlıklarından ötürü 21 kişilik maç kadrosunda yer almıyor. Linnes sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanmasından dolayı, Fernando UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile İstanbul'da oynanan maçta sol arka grup kas tendonlarının yapışma tehdidinin oluşmasından dolayı, Diagne ise Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildiğinden dolayı Akhisar karşısında bulunmuyor.

Bu 3 futbolcunun da tedavisi sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:35 Kaynak: İHA

Fernando Reges, Martin Linnes, Galatasaray, Mbaye Diagne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşalı Trezeguet'in Yeni Menajeri, Galatasaray'a Yakınlığıyla Bilinen William D'Avila Oldu Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu

Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Ediyor! Canlı Anlatım Fikret Orman ile Ali Koç, BJK TV-FB TV Ortak Yayınında Konuşacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:46:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Linnes, Fernando ve Diagne'nin Son Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]