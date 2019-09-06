Son Dakika Haberleri: Linnes iki kez direkten dönmüş
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Linnes iki kez direkten dönmüş

1 saat önce

Kadroda yer alan 15 yabancı nedeniyle Linnes statüye takıldı ve Ocak ayına kadar resmi maçlarda oynama hakkını kaybetti.

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Kadroda yer alan 15 yabancı nedeniyle Linnes statüye takıldı ve Ocak ayına kadar resmi maçlarda oynama hakkını kaybetti. Peki, Norveçli oyuncu neden boşta kaldı?


Kasımpaşa'ya gidiyordu!


Linnes'e, transferin son günü sabah saatlerinde Kasımpaşa talip oldu ve Süper Lig ekibine bedelsiz kiralanması kararı alındı. Ancak daha sonra Galatasaray'ın son yıllarda tam 23 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncu alışverişi yaptığı Kasımpaşa, Linnes'i hem bedelsiz kiralayıp hem de 1.4 milyon Euro'luk ücretini Galatasaray'ın ödemesini istedi. Buna tepki gösteren sarı kırmızılılar, oyuncuyu vermekten vazgeçti.


Başakşehir'e transferi son anda olmadı


Öğlen saatlerinde ise Linnes'in Başakşehir'e gitmesi gündeme geldi. Fenerbahçe kulübü, Başakşehir'de forma giyen Clichy için devreye girerken, onlar da boşluğu Linnes ile doldurmak adına Norveçli oyuncuya talip oldu. Ancak Başakşehir, Clichy için sarı lacivertli kulübün yaptığı teklifi düşük bulup oyuncusunu vermedi. Linnes'in Başakşehir'e transferi de dolaylı olarak yattı!

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:49 
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