Linyit üretimi Ocak-Kasım döneminde azaldı

Linyit satılabilir üretimi Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı, bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı kasım ayı 'Katı Yakıtlar' istatistiklerini paylaşacak. Buna göre, linyit üretimi Kasım ayında 7 milyon 152 bin 765 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı ve bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 arttı.



Taşkömürü üretimi Kasım ayında 100 bin 136 ton olarak gerçekleşti



Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalırken Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 ve bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 arttı.



Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 ve bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı.



Taşkömürü ithalatı bir önceki aya göre yüzde 6,8 arttı



Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 arttı, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı ve bir önceki aya göre yüzde 6,8 arttı. Taşkömürü koku ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,2, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 ve bir önceki aya göre ise yüzde 65,5 azaldı.



Ocak-Kasım döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti



Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı Ocak-Kasım döneminde yüzde 3,2 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90,8 iken linyitte yüzde 102,9 olarak hesaplandı.



Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı



Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Kasım ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54,4'ü termik santrallere, yüzde 15,8'i kok tesislerine, yüzde 8,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,4'ü termik santrallere ve yüzde 8,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 93,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL