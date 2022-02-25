Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı

25.02.2022 10:12
Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı

Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Aralık ayında 6 milyon 288 bin 817 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

Taşkömürü üretimi Aralık ayında 123 bin 233 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,1 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Aralık ayında 409 bin 244 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 3 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 arttı.

Taşkömürü ithalatı Aralık ayında 3 milyon 171 bin 41 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,1arttı.

Aralık ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Aralık ayında yüzde 90,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,9 iken taşkömüründe yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Aralık ayında taşkömürü teslimatının yüzde 59,8'i termik santrallere, yüzde 14,8'i kok tesislerine, yüzde 11,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 79,9'u termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Sivas'ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı Sivas'ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 600 oldu Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 600 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler!
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement