Linyit üretimi yüzde 15,7 arttı - Son Dakika
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Linyit üretimi yüzde 15,7 arttı

28.04.2022 10:28
Linyit üretimi yüzde 15,7 arttı

Linyit satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

Linyit satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Şubat ayında 6 milyon 220 bin 202 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

Taşkömürü üretimi Şubat ayında 111 bin 239 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,5 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Şubat ayında 354 bin 402 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

Taşkömürü ithalatı Şubat ayında 2 milyon 362 bin 936 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 20,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 30,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 271,3 arttı.

Şubat ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Şubat ayında yüzde 95,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 78,1, taşkömüründe yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Şubat ayında taşkömürü teslimatının yüzde 64,0'ı termik santrallere, yüzde 16,0'ı kok tesislerine, yüzde 10,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,7'si termik santrallere ve yüzde 12,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Linyit üretimi yüzde 15,7 arttı - Son Dakika


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