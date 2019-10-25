Boeing Lion Air 610 sefer uçuş soruşturma raporuna ilişkin açıklama

Yapılan açıklamada: Boeing Başkan ve CEO'su Dennis Muilenburg "Boeing ailesinin üyesi olan herkesin adına bu kazalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine tekrar en içten taziyelerimi sunuyorum. Lion Air kazasında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor ve Lion Air ailesinin acılarını içtenlikle paylaşıyoruz. Kazalar hepimizi çok derinden etkiledi ve yaşananları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

"KNKT'nin güvenlik tavsiyelerini dikkatle ele alıyoruz; bu kazada meydana gelen uçuş kontrol sorunlarının bir daha asla tekrarlanmaması için 737 MAX'ın güvenliğini en üst düzeye taşımaya yönelik gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Uçuş güvenliği Boeing ailesinin üyesi olan herkes için en önemli değerdir; yolcuların, müşterilerimizin ve uçaklarımızdaki personelin güvenliği daima ilk önceliğimizdir. Lion Air ile köklü ortaklığımıza çok değer veriyoruz ve gelecekte de birlikte çalışmaya devam etmeyi ümit ediyoruz."

737 MAX ve yazılımı, kazadan bu yana, tüm uluslararası düzenleyici kuruluşların gözetiminde test ve analizlerden geçmektedir. Bunlara, yüzlerce simülasyon oturumu ve test uçuşu, binlerce belgenin düzenleyici kuruluşlarca analizi, düzenleyici kuruluşlar ve bağımsız uzmanlar tarafından yapılan incelemeler ve kapsamlı sertifikasyon gereklilikleri dahildir.

Boeing, son birkaç aydır 737 MAX üzerinde değişiklikler yapmaktadır. Bunların en önemlisi, Hücum Açısı sensörlerinin, Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) olarak bilinen uçuş kontrol yazılımın bir unsuruyla birlikte çalışma şeklinin yeniden tasarlanmasıdır. MCAS, yeni bir koruma katmanı olarak, faaliyete geçmeden önce her iki Hücum Açısı sensöründen gelen bilgiyi karşılaştıracaktır.

Ek olarak, MCAS, sadece her iki sensörden gelen bilgilerin uyumlu olması halinde çalışmaya başlayacak, hatalı Hücum Açısı verisine karşı sadece bir kez faaliyete geçecek ve daima kontrol sütunu tarafından iptal edilebilecek bir maksimum sınırlamaya tabi olacaktır.

NE OLMUŞTU?

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Yetkililer, iki kazaya da, dış sensörlerden yanlış veri alarak uçağın burnunu sürekli aşağıya iten ve pilotların kontrolü kaybetmesine neden olan MCAS sisteminin sebep olduğunu açıklamıştı.

Mart ayından beri uçuşların durdurulması üzerine Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum acısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Firma ayrıca temmuzda yaptığı açıklamada, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.