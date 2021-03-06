LION DIAMOND İLE HER DAİM AYRICALIK

18 ayar rose, gold ve beyaz maden montürleri üzerine kusursuzca mıhlanan pırlantanın farklı kesimleri ve renkleri ile kadınların günlük yaşantılarında ve özel davetlerinde kolaylıkla kullanabileceği parçaları ön plana çıkartıyor. Kadının büyülü dünyasına işaret eden koleksiyonda, kişinin sadece kendisine özel olacağı tasarımlar görenleri hayran bırakıyor. Lion Diamond'ın yüksek kalite mücevherlerinin ulaşılabilir bütçeyle sunulduğu bu özel koleksiyonunu İstinyePark mağazasında bulabilirsiniz.