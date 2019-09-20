Son Dakika Haberleri: Lionel Carole'den Galatasaray itirafı!
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Lionel Carole'den Galatasaray itirafı!

1 saat önce

Galatasaray'da iki sezon boyunca forma giydikten sonra önce Sevilla'ya kiralanan, ardından da Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a satılan Lionel Carole, ülkesi Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Sarı Kırmızılılar'a transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da iki sezon boyunca forma giydikten sonra önce Sevilla'ya kiralanan, ardından da Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a satılan Lionel Carole, ülkesi Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Sarı Kırmızılılar'a transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'e ait televizyon kanalında yayınlanan "L'Equipe du soir" programına konuk olan 28 yaşındaki sol bek, "Galatasaray'a gidişin nasıl oldu?" şeklindeki soruya "Troyes kulübü Ligue 1'de kalabilmek adına beni satmak zorundaydı. O dönemde de Galatasaray beni istedi. Sıra dışı kariyer yolculuğumdan ötürü çok gururluyum." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray, Sevilla, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:35 
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