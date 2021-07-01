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Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı - Son Dakika

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı

01.07.2021 11:31

Barcelona ile sözleşmesi bugün biten Arjantinli yıldız, 3 yaşında girdiği Katalan devi ile yollarını ayırdı. Daha önce Katalan ekibinde mutsuz olduğunu belirten Messi, Copa America sonrasında kararını verecek. Barcelona Başkanı Laporta, prensipte anlaşıldığını söylemişti ama Messi'nin kafası karışık. Arjantinli futbolcu tercihini Manchester City ya da PSG'den yana kullanabilir.

20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, 30 Haziran'da biten sözleşmesini yenilemedi. Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Messi, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı.

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı

SEÇİM VAADİ MESSİ'YDİ

34 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışan Katalan ekibinde Bartomeu yönetimi istifa etmiş, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü.

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı

Messi'yi kulüpte tutma vaadiyle göreve başlayan Laporta, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini henüz uzatamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi, Copa America'nın ardından teklifleri değerlendirecek. Yeni adresinin Manchester City veya PSG olması çok güçlü bir ihtimal.

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı
Sol alttaki maskeli futbolcu: Lionel Messi

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha üç yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı

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Son Dakika Spor Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı - Son Dakika Spor


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