Lionel Messi: Barça'ya karşı asla mahkemeye gidemezdim

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Barcelona'ya karşı mahkemeye gidemeyeceği için kulüpte kalma kararı aldığını söyledi.

Lionel Messi, İspanyol devi Barcelona'dan ayrılma kararıyla ilgili süreçteki ilk açıklamasını bugün yaptı. Goal.com'a açıklamalarda bulunan Messi, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'nun kendisine verdiği sözleri tutmadığını ve bunun sonucunda da yasal bir sürece girmek gerektiği için ayrılma kararından vazgeçtiğini açıkladı.

"BU YÖNETİMLE DEVAM EDİLDİĞİ SÜRECE ÜST SEVİYEDE REKABET EDEMEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM"Başkan Bartomeu ve yönetimini topa tutan Arjantinli yıldız, kulübün son yıllarda çok kötü yönetildiğini ve hiçbir şekilde rekabetçi olamadığını belirtti. "Ben rekabetçi bir takımda oynamalıyım" diyen Messi, "Ayrılmak istememin Bayern Münih mağlubiyetiyle ilgisi yok. Her zaman burada futbolu bırakmak istedim, kariyerimi burada sürdürmek istedim ancak ileriye baktığımda Barcelona'da bu yönetimle birlikte devam ettiğim sürece üst seviyede rekabet edemeyeceğimi düşündüm" dedi."AYRILMA KARARIMI AİLEME SÖYLEYİNCE HEPSİ AĞLAMAYA BAŞLADI"Ayrılma kararını ailesine söylediğinde ailesinin büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Messi, "Ayrılma kararımı onlara söylediğimde tüm ailem ağlamaya başladı. Çocuklarım Barcelona'dan ayrılmak istemediler, okul değiştirmek istemediler" ifadelerini kullandı."AYRILMAKTA ÖZGÜR OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM ÇÜNKÜ BARTOMEU İLE BÖYLE KONUŞTUK"Barcelona'yı "Hayatımın kulübü" olarak niteleyen Messi, "Ayrılmakta özgür olduğumu düşündüm çünkü Bartomeu bana böyle söylemişti. Ancak sonrasında 700 milyon Euro'luk maddeyi öne sürdüler. Bizim başkanla önceki senelerdeki konuşmalarımızla bununla ilgili hiçbir şey geçmemişti. Bartomeu, beni Barcelona'yı mahkemeye vermeye zorladı ancak bunu yapamazdım, burada sözleşmem boyunca devam etme kararı aldım. Onlardan tek bir isteğim vardı, en azından üst seviyede rekabet edelim. Roma 'da, Liverpool 'da, Lizbon'da olduğu gibi dağılmayalım. Ancak tüm bunlara rağmen sahadaki tavrım hiç değişmeyecek. Ne kadar ayrılmak istesem de sahadan elimden geleni yapacağım. Her zaman kazanmak istiyorum, rekabetçi biriyim ve kaybetmeyi sevmiyorum. Kulüp için her zaman en iyisini istiyorum" şeklinde konuştu.

Messi son olarak "Başka bir takıma gitsem de, Barcelona'da kalsam da, Barça'ya olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" dedi ve sözlerini sonlandırdı.