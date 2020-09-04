Lionel Messi, Barcelona'da kaldı

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da forma giyen ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi takımda kalma kararı aldı.

Messi'nin Barcelona'da kalma kararını, Almanya'nın Bild gazetesi internet sayfasından okurlarına duyurdu.

Bild, "Messi, Barcelona'da kaldı" başlığı ile verdiği haberini TyC Sports kaynağına dayandırdı. Söz konusu basın kuruluşunun Messi'nin Barcelona'da kalma adına verdiği kararı flaş haber olarak verdiğini aktaran Bild, "Messi yazılı olarak ayrılacağını Barcelona'ya bildirmesine rağmen, bu kararından vazgeçerek kulübünde kaldı. Hayatında önemli bir yeri olan ve 20 yılını geçirdiği kulübünü mahkemelere konu etmek istemedi" ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca, Messi ile Barcelona arasında bulunan sözleşmenin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2021'e kadar yıldız oyuncunun bu kulüpte forma giymeye devam edeceği de kaydedildi.