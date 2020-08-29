Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek

Barcelona'da Lionel Messi çerçevesinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, Katalan ekibine yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılacak koronavirüs testlerine girmeyeceğini bildirdi. Radyo Catalunya'nın haberine göre, yeni sezon için çalışmalara yarın başlayacak Barcelona'da Lionel Messi takıma katılmayacak.
33 yaşındaki futbolcu salı günü kulüpten ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği mesajla açıklamıştı.
Messi ile dünya devleri Paris Saint-Germain, Manchester City ve Inter'in ilgilendiği biliniyor.
Deneyimli ismin babası son olarak PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan gelen görüşme talebine de kibarca 'evet' dedi ve Brezilyalı futbol adamıyla kısa süre de olsa görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 20:39
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