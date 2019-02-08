Lionel Messi Bir Gün Emekli Olacak Ve...'

Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Arjantinli yıldızın Lionel Messi hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Arjantinli yıldızın Lionel Messi hakkında flaş bir açıklama yaptı.



"BİR GÜN EMEKLİ OLACAK"



Messi'nin bir gün emekli olacağına vurgu yapan Bartomeu, "Bir gün Messi emekli olacak. Bu duruma hazırlanmaya çalışıyoruz. Gelecek için adımlar atmalıyız" dedi.



"BU DÖNEMİ SÜRDÜRMELİYİZ"



Bartomeu sözlerini "Genç ve yetenekli oyuncuları takip ediyoruz çünkü bu başarılı dönemi sürdürmeliyiz. Benden sonra gelecek başkanlara iyi bir miras bırakmalıyız" ifadeleriyle sürdürdü.



Barcelona'da 2005'ten beri forma giyen 31 yaşındaki Lionel Messi'nin 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.

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