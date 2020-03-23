Son Dakika › Spor › Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti - Son Dakika Spor
Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti
6 saat önce
Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesti.
Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesti.
Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:43
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi