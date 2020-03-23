Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti - Son Dakika
Son Dakika Spor Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti - Son Dakika Spor

Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesti.

Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesti.


Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, İspanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:43 

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