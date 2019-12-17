Lionel Messi'den Ronaldo yanıtı; "Boşluğu dolmaz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Lionel Messi'den Ronaldo yanıtı; 'Boşluğu dolmaz' - Son Dakika Spor

Lionel Messi'den Ronaldo yanıtı; "Boşluğu dolmaz"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, çarşamba günü oynanacak El Clasico öncesinde İspanya basınına konuştu.

Lionel Messi'den Ronaldo yanıtı;

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, çarşamba günü oynanacak El Clasico öncesinde İspanya basınına konuştu.


"BU KADAR ELEŞTİRİLMESİNİ ANLAMIYORUM"


Zinedine Zidane'ın eleştirilmesi hakkında yorum yapan Lionel Messi, "Zidane'ın bu kadar yoğun eleştirilmesini anlayamıyorum. Gerçekten ilginç, şaşırtıcı. İnsanlar maalesef futbolda geçmişteki başarıları hemen unutuyor. Her gün yeni bir başarı talep ediyor. Bu da futbolun doğasında var ama Zidane'ın bu kadar eleştirilmesi yanlış." dedi.


"RONALDO'NUN BOŞLUĞU DOLMAZ"


" Eden Hazard, Ronaldo'nun boşluğunu doldurabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Messi, "Eden Hazard çok kaliteli bir futbolcu ve Ronaldo'dan farklı özelliklere sahip. Hazard'ın Cristiano'nun boşluğunu doldurması çok zor ama harika bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.


Santiago Bernabeu'da oynanan El Clasico maçlarında daha rahat oynadıklarını itiraf eden Arjantinli yıldız, "Bernabeu'da çok daha fazla boş alan bulabiliyoruz. Bize daha fazla saldırıyorlar çünkü ev sahibi olarak zorunlulukları oluyor. Camp Nou'da biraz daha savunmayı geride kuruyorlar. Bu sebeple Bernabeu ile Camp Nou'da oynamak aynı zorlukta oluyor" şeklinde konuştu.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


Content Video - MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, El Clasico, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal"
Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı

Son Dakika Haberleri
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 03:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lionel Messi'den Ronaldo yanıtı; "Boşluğu dolmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]