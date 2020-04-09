Lionel Messi'den yıllar sonra Henry itirafı!

Spor Arena Dış Haber - Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Thierry Henry'e duyduğu hayranlığı anlattı.Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Thierry Henry'e duyduğu hayranlığı anlattı.



Messi, "Henry ilk kez soyunma odasına girdiğinde heyecandan yüzüne bakamadım. İngiltere'de yaptıklarını biliyordum. Yıllarca onu izledim ve artık aynı takımdaydık. Ona gerçekten hayrandım" şeklinde konuştu.



Lionel Messi ile Thierry Henry, 2007-2010 yılları arasında Barcelona'da birlikte forma giydiler.



