Son Dakika Haberleri: Lionel Messi'nin 2018-19 arasındaki en iyi Şampiyonlar Ligi becerileri
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Lionel Messi'nin 2018-19 arasındaki en iyi Şampiyonlar Ligi becerileri

59 dakika önce

2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Lionel Messi'nin mükemmel yeteneklerinin bu derlemesine göz atın. Arjantinli, her 70 dakikada bir vuruş yapan ortalama 12 golle rekabette birinci oldu. Messi, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu oldu.

2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Lionel Messi'nin mükemmel yeteneklerinin bu derlemesine göz atın. Arjantinli, her 70 dakikada bir vuruş yapan ortalama 12 golle rekabette birinci oldu. Messi, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu oldu.
Lionel Messi'nin 2018-19 arasındaki en iyi Şampiyonlar Ligi becerileri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:06 
Lionel Messi, Spor
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