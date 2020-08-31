Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor - Son Dakika

Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor

Sıkıntılı dönemlerden geçen FC Barcelona'da kriz devam ediyor. Lionel Messi'nin ayrılık talebinden sonra Luis Suarez'in de vedası gündeme geldi. Teknik direktör Ronald Koeman'ın Suarez'i kadroda düşünmediği ve Uruguaylı oyuncuya gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor, System.String[]

Lionel Messi'yi takımda kalması için ikna etmeye çalışan Barcelona'da bir diğer gündem ise Luis Suarez. Teknik direktör Ronald Koeman'ın planları arasında yer almayan Uruguaylı golcünün sözleşme fesih bedeli Katalan ekibinin canını sıkıyor. Hollandalı teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte birçok yıldız oyuncuyla yolların ayrılması gündeme geldi.

Listenin başında ise Uruguaylı Luis Suarez'in olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki golcüyü kadroda düşünmeyen Koeman, Suarez'in takımdan gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 12 MİLYON EURO

Katalan kulübü, ilk etapta tecrübeli golcü için gelecek teklifleri değerlendirecek. Aksi bir durumda ise 12 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli kullanılacak.

JUVENTUS İLGİLENİYOR

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona ile 36 resmi maçta 21 gole imza atan Suarez'in adı Juventus ile anılıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, Uruguaylı yıldız için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Lionel Messi, Luis Suarez, Barcelona, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 22:43

Son Dakika Spor Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor - Son Dakika Spor

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