Son Dakika › Spor › Lionel Messi'nın Arsenal Ağlarını Dört Kere Havalandırdığı Maç - Son Dakika Spor
Lionel Messi'nın Arsenal Ağlarını Dört Kere Havalandırdığı Maç
21 dakika önce
FC Barcelona, 2009-10 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile eşleşti. Emirates Stayumu'nda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Barça, evinde oynadığı ilk maçta 18. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak süper yıldız Lionel Messi, lafın tabiriyle adeta sazı eline aldı ve maçın geri kalan bölümünde Arsenal kalesine tam dört gol atarak hem turu takımına getirdi hem de Şampiyonlar Ligi tarihinin ne özel bireysel performanslarından birine imza attı.
FC Barcelona, 2009-10 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile eşleşti. Emirates Stayumu'nda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Barça, evinde oynadığı ilk maçta 18. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak süper yıldız Lionel Messi, lafın tabiriyle adeta sazı eline aldı ve maçın geri kalan bölümünde Arsenal kalesine tam dört gol atarak hem turu takımına getirdi hem de Şampiyonlar Ligi tarihinin ne özel bireysel performanslarından birine imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
Son Dakika Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi