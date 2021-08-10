- Lionel Messi resmen PSG'de

İSTANBUL - Barcelona'dan gözyaşlarıyla ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu akşam Fransız ekibi Paris Saint Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantinli yıldızını yeni takımı Fransız ekibi Paris Saint-Germain oldu. Bugün ailesiyle birlikte Paris'e gelen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra PSG ile sözleşme imzaladı. Fransız kulübünün bir video ile duyurduğu transferin ardından Messi, kulübün resmi internet sitesine, "Kariyerimin yeni bir bölümüne Paris Saint-Germain'de başlayacağım için heyecanlıyım. Kulüple ilgili her şey benim futbol hedeflerime uyuyor. Takımın ve teknik heyetin burada ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Kulüp ve taraftarlar için özel bir şey inşa etmeye kararlıyım ve Parc des Princes'te sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Lionel Messi, PSG'de 30 numaralı formayı giyecek.