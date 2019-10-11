Son Dakika Haberleri: Lionel Messi'ye ömürlük sözleşme!
Son Dakika Spor Lionel Messi'ye ömürlük sözleşme!

Lionel Messi'ye ömürlük sözleşme!

47 dakika önce

Spor Arena / Dış haberler - Yavaş yavaş kariyerinin sonlarına doğru gelen Arjantinli süperstarın, Barcelona ile uzun süreli bir sözleşme yapacağı ifade edildi.

Lionel Messi'ye ömürlük sözleşme!, System.String[]

Spor Arena/ Dış haberler - Yavaş yavaş kariyerinin sonlarına doğru gelen Arjantinli süperstarın, Barcelona ile uzun süreli bir sözleşme yapacağı ifade edildi.


Cadena Ser'de yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joseph Maria Bartomeu, Messi'nin babası Jorge ile konu ile ilgili masaya oturdu.


Barcelona'nın planı, 32 yaşındaki futbolcu ile 2022 Dünya Kupası'nın ardından masaya oturarak onu ömür boyu Katalan ekibine bağlayacak imzayı attırmak.


Messi Barcelona'da tam 34 kupa kazanarak şimdiden tarihe geçti. Barcelona da, altyapısında yetiştirdiği Arjantinli yıldızı ömür boyu kulup bünyesinde tutmak amacında.

Lionel Messi, Cadena Ser, Barcelona, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:06 
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