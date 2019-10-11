Lionel Messi'ye ömürlük sözleşme!

Spor Arena/ Dış haberler - Yavaş yavaş kariyerinin sonlarına doğru gelen Arjantinli süperstarın, Barcelona ile uzun süreli bir sözleşme yapacağı ifade edildi.



Cadena Ser'de yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joseph Maria Bartomeu, Messi'nin babası Jorge ile konu ile ilgili masaya oturdu.



Barcelona'nın planı, 32 yaşındaki futbolcu ile 2022 Dünya Kupası'nın ardından masaya oturarak onu ömür boyu Katalan ekibine bağlayacak imzayı attırmak.



Messi Barcelona'da tam 34 kupa kazanarak şimdiden tarihe geçti. Barcelona da, altyapısında yetiştirdiği Arjantinli yıldızı ömür boyu kulup bünyesinde tutmak amacında.