Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor - Son Dakika

Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

07.04.2021 13:23
Lionel Messi yeni rekorlar için

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico"da (Klasik) tüm gözler, Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico"da (Klasik) tüm gözler, Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

La Liga'nın internet sitesinden paylaşılan verilere göre Messi, Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak "El Clasico"da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı. Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupası'nda ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

Real Madrid'e attığı gollerin yanı sıra 33 yaşındaki oyuncu, La Liga tarihinde üst üste 10 sezon 40 gol barajını geçen tek futbolcu konumunda bulunuyor.

Messi, La Liga'da 21 Mart'ta oynanan ve Barcelona'nın deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 yendiği müsabaka ile kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu unvanına da sahip olmuştu.

13 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia"ya katılan Messi, Real Sociedad maçında 768. kez takımı için sahaya çıkmış ve rekoru Katalan kulübünün efsane isimlerinden Xavi Hernandez'in elinden almıştı.

Yıldız futbolcu ayrıca, 663 golle kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda. Messi'den önceki rekor, 1950'li yıllarda Barcelona forması giyen ve 232 gol atan Cesar Rodrigez'e aitti.

Kulüp kariyerindeki tüm gollerini forma giydiği tek takım olan Barcelona için atan Messi, bu alanda da Brezilya ligi ekiplerinden Santos'un forması altında 643 gol atan efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak rekorun sahibi olmuştu.

Messi, Barcelona forması ile şu ana kadar 34 kupa kazanma başarısı göstererek kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu konumunda da bulunuyor. Yıldız futbolcunun ardından 32 kez kupa sevinci yaşayan Andres Iniesta geliyor.

Kariyeri boyunca oynadığı La Liga'da 467 gole imzasını atan Lionel Messi, bu alanda da zirvede yer alıyor. Deneyimli futbolcuyu 311 golle, bir dönem Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Barcelona forması ile La Liga'da çıktığı 379 maçtan galibiyetle ayrılan Messi, bu alanda da zirvede bulunuyor. Arjantinli yıldızın ardından ikinci sırada 334 galibiyetle Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden Iker Casillas geliyor.

2012-2013 sezonunda peş peşe 19 maçta gol bulan Lionel Messi, bu alanda da rekoru elinde tutuyor.

Messi, şu ana kadar 6 kez "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülüne layık görüldü.

Lionel Messi, Real Madrid, El Clasico, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lionel Messi yeni rekorlar için 'El Clasico'ya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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