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Lions Kulüplerinden Ataç'a ziyaret

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Dorlion ve Yunus Emre Lions Kulüplerinin mensuplarıyla bir araya geldi.

Lions Kulüplerinden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Dorlion ve Yunus Emre Lions Kulüplerinin mensuplarıyla bir araya geldi.


Dorlion Lions Kulübü Dönem Başkanı Varol Sönmez ve Yunus Emre Lions Dönem Başkanı Uğur Balık, üyeleriyle birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Sönmez ve Balık, ziyaret esnasında Başkan Ataç'a yeni dönem projelerini anlatırken, hafta sonu Bursa'da yapımı devam eden Nilüfer Belediyesi-Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi yararına düzenlenecek festivale davet etti. Sönmez ve Balık, hafta sonu düzenlenecek festivalde Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu'nun sahne alacak olmasından dolayı da Ataç'a ayrıca teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Sönmez ve Balık ile beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
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